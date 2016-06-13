IŞİD bunu da yaptı: Kardeşi kardeşe infaz ettirdi!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in son propaganda videolarından birinde, bir IŞİD üyesinin, casusluk yapmakla suçlanan kardeşini infaz ettiği bildirildi.

Hürriyet’in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Irak’ta çekildiği belirtilen videoda, Ebu Abdullah adlı bir teröristin, casuslukla suçlanan kardeşini başından vurduğu görülüyor.

Söz konusu videoda, casuslukla suçlanan bir kişi daha bir başka terörist tarafından aynı şekilde infaz ediliyor.

​IŞİD’in son aylarda çok sayıda üst düzey üyesinin İHA saldırılarında öldürülmesinin ardından örgütün kontrolündeki bölgelerde casus arayışına girdiği belirtiliyor.