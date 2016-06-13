T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD bunu da yaptı: Kardeşi kardeşe infaz ettirdi!

Irak'ta çekilen videoda, teröristin casuslukla suçlanan kardeşini başından vurduğu görülüyor

13 Haziran 2016 22:00

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in son propaganda videolarından birinde, bir IŞİD üyesinin, casusluk yapmakla suçlanan kardeşini infaz ettiği bildirildi.

Hürriyet’in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Irak’ta çekildiği belirtilen videoda, Ebu Abdullah adlı bir teröristin, casuslukla suçlanan kardeşini başından vurduğu görülüyor.

Söz konusu videoda, casuslukla suçlanan bir kişi daha bir başka terörist tarafından aynı şekilde infaz ediliyor.

​IŞİD’in son aylarda çok sayıda üst düzey üyesinin İHA saldırılarında öldürülmesinin ardından örgütün kontrolündeki bölgelerde casus arayışına girdiği belirtiliyor.

ETİKETLER

IŞİDkardeşinfazEbu Abdullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24