"IŞİD bombacısı hastaneden kaçtı"

IŞİD bombacısı olduğu belirtilen ve Erzurum’daki bir hastanenin Ortopedi bölümünde tedavi gören Mahmoud Al Ghanim’in hastaneden kaçtığı iddia edildi. Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre; Ghanim’in sevk edildiği hastane odasının penceresinden atlayarak kaçtığı öne sürüldü.

Habere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen 15.12.2015 tarihli, ‘Gizli’ ibareli bir yazı göndererek, IŞİD bombacısının kaçtığını duyurdu.

Erk Acarer’in Birgün’de yer alan haberinin tamamı şöyle:

Erzurum’daki bir hastanenin Ortopedi bölümüne sevk edilen Mahmoud Al Ghanim tedavi gördüğü hastanede, odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, ‘bombacı’ olarak tanımladığı Ghanim, büyük bir olasılıkla şimdi aramızda. Güvenlik zafiyeti ve cihatçıya uygulanan çifte standart tescillendi:

Emniyetin, IŞİD bombacısı olduğu belirtilen 1986 Suriye, Halep doğumlu Mahmoud Al Ghanim isimli cihatçıyı adeta avucundan kaçırması, güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, Mahmoud Al Ghanim’in bu denli kolay elden kaçırılması, diğer mahkûmlara, gözaltında bulunan şüpheli ve sanıklarla uygulanan yoğun güvenlik önlemleri ile radikal İslamcılara gösterilen tutum arasındaki farkı da ortaya koydu. Edindiğimiz bilgiye göre olay ise şu şekilde yaşandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen 15.12.2015 tarihli, ‘Gizli’ ibareli ve 0558 sayılı yazıya göre, bir IŞİD bombacısının daha aramızda dolaştığı ortaya çıktı.

Pencereden kaçmış

O yazıya göre Mahmoud Al Ghanim Erzurum’da bir hastanenin Ortopedi bölümüne sevk edilmiş. Terörist olduğu bilinen ve cezaevinde olması gereken bu kişinin, 12 Aralık 2015’te tedavi gördüğü hastanedeki odanın penceresinden atlayarak kaçmış olduğu anlaşıldı. Kaçan cihatçı için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘Bu adam IŞİD bombacısıdır’ şeklinde bildirim yaptı. Müdürlüğün iş işten geçtikten sonra böyle bir bildirim yapması ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Bombacının şu anda nasıl bir eylem yapacağı belirsizliğini korurken, devlet kurumlarının içinde bulunduğu acziyet adeta halka da şu mesajı verdi; “IŞİD bombacısı elimizden kaçtı, aman dikkatli olun!” Öte yandan emniyet, “Konuyla ilgili çalışmalarımız” sürüyor derken başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.