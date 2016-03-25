Bu da IŞİD anketi: Bir sonraki saldırıda Eyfel'de hangi ülkenin bayrağını görmek istiyorsunuz?

IŞİD'e yakın forum sitesinde açılan bir başlıkta "IŞİD'in bir sonraki saldırısını hangi ülkeye yapmasını istiyorsunuz" sorusu soruldu. Kullanıcının başlattığı ankette öne çıkan cevaplar ABD, İngiltere ve Rusya oldu.

NTV'de yer alan habere göre, konu başlığında, IŞİD'in saldırılarından sonra Eyfel Kulesi'ne o ülkenin bayraklarının renginin verildiğini hatırlatan bir kullanıcı "Yeni saldırıdan sonra Eyfel Kulesi'nde hangi ülkenin bayrağın rengini görmek istersiniz" sorusunu sordu.

Brüksel'deki Zaventem Havalimanı ile Maelbeek metro istasyonunda 3 patlama meydana gelmiş, patlamalarda 34 kişi öldü, 250 kişi de yaralanmıştı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi geçtiğimiz günlerde Brüksel ile dayanışma mesajı vermek için Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.