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Dünya

IŞİD, bir kişiyi 'eşcinsel' diye yüksek binadan aşağı atarak infaz etti!

IŞİD militanları geçtiğimiz haftalarda da Musul'da iki kişiyi eşcinsel oldukları gerekçesiyle yüksek bir binanın tepesinden atarak öldürmüşü

01 Şubat 2015 14:47

IŞİD militanları tarafından Suriye’nin Rakka kentinde eşcinsel olduğu öne sürülen bir kişiyi yüksek bir binadan attıklarına dair fotoğraflar yayınladı.

IŞİD’ın kontrolünü Özgür Suriye Ordusu’ndan aldığı Rakka kentinde meydana gelen olayda, infaz gerçekleştirilmeden önce halka bu tür suçların şeriat hükümleri gereği uygulandığının anlatıldığı kaydedildi.

Örgüt, son dönemlerde kontrol ettiği bölgelerde kafa kesme, kurşuna dizme ve insanları yüksek binalardan atma şeklinde bir çok yöntem kullanıyor. IŞİD militanları geçtiğimiz haftalarda da Musul'da iki kişiyi eşcinsel oldukları gerekçesiyle yüksek bir binanın tepesinden atarak öldürmüşü.

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