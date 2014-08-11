IŞİD bir kadını daha taşlayarak öldürdü

Suriye’de zina yapmakla suçlanan bir kadın yüzlerce kişinin önünde IŞİD tarafından taşlanarak öldürüldü. El Arabiya’nın haberine göre, IŞİD’in elinde bulunan Suriye’nin kuzeyindeki Rakka kentinde Feddah Ahmed adlı bir kadın zina yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu ve kadın yüzlerce kişinin önünde taşlanarak öldürüldü.



Radikal’de yer alan habere göre, başına siyah bir örtü geçirilmiş olarak Rakka belediye binasının önündeki parka getirilen kadın önce yarı beline kadar toprağa gömüldü. Ardından bir IŞİD militanı yüzlerce kişinin bulunduğu kalabalığa kadının taşlanarak ölüme mahkum edildiğini bildiren kararı okudu. Kararı okuyan militan meydana yığılan taş yığınını göstererek kadının taşlanmasını istedi.

Kalabalık istemedi

Ancak bir görgü tanığına göre kalabalık taşlamaya yanaşmayınca taşlama işini çoğunluğu yabancı olduğu belirtilen IŞİD militanları gerçekleştirdi. Rakka’daki taşlı infazla birlikte Suriye’de son 24 saatte iki taşlanarak idam gerçekleştirilmiş oldu.

Önceki gün de Suriye’nin Tebke kasabasında Shamseh Abdullah adlı bir kadın evlilik dışı cinsel ilişkiyle suçlanarak aynı şekilde öldürülmüştü.