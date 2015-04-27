IŞİD, bir bebeğe 'nüfus cüzdanı' verdi!

Terör örgütü IŞİD, kan donduran bir bebek fotoğrafı paylaştı. Örgütün bebeğe ‘nüfus cüzdanı’ verdiği bildirildi. Fotoğrafta ise, bebeğin yanında hazırlanan 'nüfuz cüzdanı', el bombası ve silah bulunuyor.

Independent’ta yer alan habere göre, fotoğrafı, IŞİD’in işgali altındaki Rakka’da bulunan terör örgütü karşıtı Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS) adlı gruptan Abu Ward Al-Raqqawi paylaştı. Raqqawi, fotoğrafın orijinalini bir IŞİD militanın çektiğini belirtirken, “Bu çocuk yalnızca bizim için değil, sizin için de risk olacak” yazdı. Raqqawi, çocuğun adının Jrah, babasınınkinin Ebu Jrah ve annesininkinin Om Jrah olduğu bilgisini verdi.