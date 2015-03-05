IŞİD bilgisayar oyunundaymış gibi insan öldürdü

Her gün farklı bir vahşet haberiyle gündeme gelen IŞİD'in, Irak'ta silahlarına yüksek çözünürlüklü kameralar takarak gerçekleştirdiği infazların görüntüleri ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre; görüntülerin IŞİD'in Dicle Nehri kolu tarafından çekildiği tahmin ediliyor.

Video görüntülerinden alınan fotoğraflarda, gözleri bağlanmış esirler dizlerinin üzerine çöktürülüyor, arkalarında da ağır silahlı teröristler diziliyor.

9mm tabanca ve kalaşnikoflara taktıkları HD kameralar, infazları kan donduran detaylarla kaydetmelerine ve cinayetlerin bilgisayar oyunu gibi görünmesini sağlıyor.

IŞİD'in daha önce ortaya çıkan infaz videoları da Hollywood çekimlerini aratmayan görsel efektleriyle dikkat çekmişti.