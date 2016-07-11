IŞİD, beş futbolcunun kafasını kesti!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Suriye’nin Rakka kentinde 5 futbolcunun kafasını kesti.

Sputnik’in haberine göre, IŞİD, yayımladığı vahşet videolarına bir yenisini ekledi. IŞİD'in internet sitesinde yer alan haber ve görüntülere göre, IŞİD'in Rakka'yı ele geçirmesinden sonra feshedilen ‘El Şaba' adlı futbol takımının 5 oyuncusu şeriat kurallarını çiğnemeye devam ettikleri gerekçesiyle, kentin kalabalık meydanlarından birinde kafaları kesilmek suretiyle idam edildi.

İnfaz gerçekleşirken etraftaki insanların izledikleri görüldü.