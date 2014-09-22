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Dünya

IŞİD: Batılıları boğun, ezin, bıçaklayın, zehirleyin

IŞİD, ABD öncülüğünde kendisine karşı koalisyon oluşturan ülkelere saldırı çağrısı yaptı

22 Eylül 2014 17:08

Irak Şam İslam Devleti IŞİD, takipçilerini ABD, Fransa ve müttefik ülkelerinde saldırı düzenlemeye çağırdı. Örgütün sözcüsü Ebu Adnani yayınladığı sesli mesajında ABD öncülüğündeki koalisyona da, "Mesele düşündüğünüzden daha büyük. Amerikan, Fransız, Avustralyalı, Kanadalı ya da diğer müttefiklerden kafirleri yakalayın, taşla kafasını ezin, bıçakla öldürün, arabanızla ezin, boşluğa atın, boğun ya da zehirleyin" diye seslendi.

IŞİD’in sözcüsü Ebu Adnani, koalisyonu ‘Haçlılar’ olarak nitelendirirken, “Tıpkı önceki seferlerinde olduğu gibi bu kez de yıkılacak ve yenilecekler” iddiasında bulundu. Örgüt ilk kez resmi olarak Adnani aracılığıyla yayımladığı sesli mesajda, “bireysel cihat çağrısı” yaparak, "Yapabileceğiniz en iyi şey, tüm Fransız, Amerikan ve onların müttefiki olan kafirleri öldürmektir. Eğer öldürecek silah ya da bomba bulamazsanız, o zaman Amerikan, Fransız, Avustralyalı, Kanadalı ya da diğer müttefiklerden kafirleri yakalayın, taşla kafasını ezin, bıçakla öldürün, arabanızla ezin, boşluğa atın, boğun ya da zehirleyin” diye açıklama yaptı.

 

Mısır'a da saldırı çağrısı

 

IŞİD sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri’ne de, “Ey Amerika, Ey Haçlılar mesele sizin düşündüğünüzden çok daha tehlikeli, sizin hayal ettiğinizden çok daha ciddi” diye konuştu. 

İtalya’nın tarihi Roma kentini fethedecekleri iddiasında da bulunan IŞİD sözcüsü, Mısır’daki sempatizanlarına da Mısır asker ve devlet yetkililerine saldırmaları çağrısını yaptı.

ABD şimdiye kadar 40 ülkenin IŞİD'e karşı koalisyona destek sözü verdiğini açıkladı.

ABD uçaklarının dışında Fransa da Irak'taki IŞİD güçlerini vurmaya başladı.

Obama yönetimi başka ülkelerin de IŞİD'e hava operasyonu yapmak istediğini duyururken, Avustralya Hava Kuvvetleri de gelişmiş F-18 savaş uçaklarını bölgeye gönderdi.

 

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