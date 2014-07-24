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Dünya

IŞİD, balayına çıkan cihatçı çiftlere 'hilafet turu' düzenliyor

IŞİD'in Irak ve Suriye'de elinde tuttuğu bölgelerde 'hilafet turları' düzenliyor. Turlara daha çok 'balayına çıkan cihatçı çiftler' tercih ederken, siviller de turlara katılıyor

24 Temmuz 2014 15:30

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Irak ve Suriye’de turistik turlar düzenlemeye başladı. Suriye’nin Rakka kenti ve Irak’ın Anbar kentini kapsayan turu özellikle balayına çıkan cihatçılar tercih ediyor. Sivillerin de katıldığı tur, haftada iki kez düzenleniyor. IŞİD’in bayrağını taşıyan otobüslerde cihat şarkıları çalınıyor. Kadınlar otobüsün arka tarafında, erkekler ise ön tarafta oturuyor. 

Milliyet gazetesinin haberine göre, AFP’ye konuşan Suriyeli aktivist Hadi Salameh, “İlk müşterilerden biri olan Çeçen cihatçı Abu Abdel Rahman el Şişani Suriyeli eşiyle balayını turda geçirdi. Evlendikten hemen sonra karısını Anbar’a götürdü. Bu cihatçılar çok romantik” dedi. 

Aktivist, “Tur otobüsleri Suriye- Türkiye sınırındaki Tel Abyad’dan yola çıkıyor. Irak’ın Anbar ilinde de seyahat sona eriyor. İstediğiniz yerde inebilirsiniz. Sınırı geçmek için de pasaporta ihtiyacınız yok. Tabii ki tur bedava değil. Otobüsle ne kadar uzağa gittiğinize göre fiyat da değişiyor” diye ekledi. 

 

Haftada iki sefer yapıyor 

 

Yine AFP’ye konuşan Suriyeli isyancı Ebu Kuteyba el Okaydi ise tura katılanların büyük kısmının yabancı cihatçılar olduğunu söyledi. Okaydi, “İngilizce konuşuyorlar ve cihatçılar tarafından tercih edilen Afgan tarzı kıyafetler giyiyorlar. Otobüste tercüman var. Yolculara nereye gittiklerini anlatıyor. Otobüsteki cihatçılar silahlı değil. Ama otobüse, içerisinde silahlı cihatçıların bulunduğu araçlar eşlik ediyor” dedi. 

Rakkalı aktivist Ebu İbrahim el Rakavi de, “Otobüsler çarşamba ve pazar günleri tura çıkıyor. Herhangi bir otobüs firması gibi çalışıyorlar. Turlar Irak’ta yaşayıp Suriye’de akrabası olanlar ya da Suriye’de yaşayıp Irak’ta akrabası olanlar arasında da çok popüler. Bazıları da iş için biniyor. Ayrıca Suriye’deki bombardımandan bir süre uzaklaşmak isteyenler de tercih ediyor” dedi. 

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