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Dünya

“IŞİD, Bağımsızlık Günü'nde ABD ve İngiltere'yi hedef alacak”

FBI, saldırı planına dair bilgi olmadığını söyledi

03 Temmuz 2016 20:09

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı düzenlediği sanılan IŞİD'in bu kez ABD ve İngiltere'deki havalimanlarında saldırı planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu, IŞİD yanlısı bir Twitter hesabından elde ettiği bilgiye dayanarak, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü (yarın) tatilinde cihatçıların Londra Heathrow Havalimanı, Los Angeles Havalimanı ve New York John F. Kennedy Havalimanı'nda saldırı planladığını aktardı.

Sputnik’in haberine göre SITE, cihatçıların üç havalimanından birine patlayıcı madde yerleştirebileceğini ya da İngiltere'den ABD'ye sefer yapan uçaklara doğrudan saldırı düzenleyebileceğini vurguladı.

 

FBI: Plana yönelik bilgi yok

 

Bu arada Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bağımsızlık Günü tatilinde muhtemel saldırı planlandığına ilişkin bilgi bulunmadığını açıkladı. FBI, halka ihtiyatlı ve dikkatli olma çağrısı yaptı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatilinde ABD'li havalimanları tüm yılın en yoğun döneminden geçiyor. Yetkililer, bu yıl 43 milyon ABD'linin ülke içinde seyahat etmesini ve seyahatlerin büyük bölümünün havayoluyla gerçekleşmesini bekliyor. 

Öte yandan Londra'dan da güvenlik önlemlerinin alındığına dair açıklama geldi. LA Times'a konuşan Ulaştırma Bakanı Tarık Ahmed, havayolu ulaşımıyla ilgili yoğun güvenlik önlemleri alındığını ifade etti. 

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