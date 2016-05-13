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Dünya

IŞİD, Bağdat'ta Real Madrid taraftarlarının bulunduğu kafeye saldırdı; 14 kişi öldü!

Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi

13 Mayıs 2016 21:57

IŞİD militanları, dün gece yarısı Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında Real Madrid taraftarlarının bulunduğu futbol temalı bir kafeye Kalaşnikoflarla saldı.

En az 50 kişinin bulunduğu tahmin edilen Real Madrid konseptli kafeye üç IŞİD militanının yaptığı saldırıda 14 Iraklı taraftar hayatını kaybederken, en az 20 yaralının olduğu belirtildi.

Taraftar topluluğunun Real Madrid'in eski maçlarını izlemek için toplandığı öğrenildi.

 

“Futbolu İslam'a karşı gördükleri için saldırdılar”

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bağdat'ın 80 km kuzeyinde yer alan Beled kasabasındaki Real Madrid taraftar topluluğunun başkanı Ziad Subhan yaptığı açıklamada, "Bir grup IŞİD militanı ellerinde Kalaşnikoflarla kafeye girip rastgele ateş açtı. IŞİD, futbolu İslam karşıtı gördüğü için bize saldırdı. Bu çok kötü bir trajedi" dedi.

 

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