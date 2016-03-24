"IŞİD, Avrupa saldırıları için 400 militan yetiştirdi; yeni saldırılar düzenleme talimatı verdi"

IŞİD'in Avrupa'da saldırılar düzenlemek için 400 miliyan yetiştirdiği öne sürüldü. Fransa Senatosu’nun cihatçı hücrelerin takibinden sorumlu komisyonu eş başkanı Nathalie Goulet, “IŞİD’in, Belçika’da yakalanan Paris saldırılarının planlayıcısı Salah Abdeslam’ın yakalanmasına yanıt vermek için Brüksel’de eylem yaptığını düşünüyoruz. IŞİD’in 400 ila 600 militanı sadece Suriye ve Irak dışında saldırılar düzenlemek üzere yetiştirildi.” dedi.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre; Avrupa’daki IŞİD hücreleri, saldırıların yerini ve zamanını kendileri belirleyen yarı bağımsız yapılar halinde hareket ediyor.

Birbirleriyle kısmen iletişim içinde olan hücrelere, IŞİD tarafından Paris ve Brüksel saldırılarında olduğu gibi yüksek can kaybına yol açacak türden saldırılar düzenleme talimatı verilmiş durumda.

"Irak ve Suriye'deki kamplarda eğitildiler"

AP’ye konuşan Iraklı ve Avrupalı istihbarat yetkilileri, Avrupa’da saldırı düzenlemeleri istenen militanların Irak ve Suriye’deki kamplarda yetiştirildiğini söyledi.

22 Mart günü Brüksel’de gerçekleştirilen ve 34 kişinin ölümüne yol açan saldırıları düzenleyen grubun da IŞİD tarafından eğitilen bu hücrelerden biri olduğu düşünülüyor.

Haberde ayrıca Fransa Senatosu’nun cihatçı hücrelerin takibinden sorumlu komisyonuna eş başkanlık yapan Nathalie Goulet’nin sözlerine de yer verildi. Goulet şöyle konuştu: “IŞİD’in, Belçika’da yakalanan Paris saldırılarının planlayıcısı Salah Abdeslam’ın yakalanmasına yanıt vermek için Brüksel’de eylem yaptığını düşünüyoruz. Bize ‘Abdeslam’ı yakalarsanız yakalayın. Size hiçbir şeyi değiştiremediğinizi göstereceğiz’ mesajını vermeye çalışıyorlar. IŞİD’in 400 ila 600 militanı sadece Suriye ve Irak dışında saldırılar düzenlemek üzere yetiştirildi.”

Avrupa Polis Örgütü Europol, ocak ayında hazırladığı bir raporda, IŞİD’in Avrupa ülkelerinde düzenlenecek saldırılar için ayrı bir idari birim oluşturduğunu, bu birime dahil olan militanlara da kapsamlı bir eğitim verildiğini yazmıştı.

Avrupa’daki IŞİD hücrelerine Afrika kökenli Fransızca bilen kişilerin liderlik ettiği sanılıyor.