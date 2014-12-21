IŞİD ‘asker kaçaklarını’ infaz etti



Financial Times gazetesinin haberine göre öldürülenler, Suriye'nin Rakka kentindeki IŞİD karargahından kaçmak istedi. Gazete haberini hem IŞİD'e hem de Suriye rejimine karşı olan bir aktivistin verdiği bilgilere dayandırdı.

IŞİD cihatçılarının kendi bilgilerine göre örgüt, kaçmak isteyen yabancı üyelerine karşı bir askerî inzibat birimi kurdu. Bu birim onlarca evde arama yaptı ve onlarca cihatçıyı gözaltına aldı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ekim ayından beri 5 İngiltere, 3 Fransa, 2 Almanya ve 2 Belçika vatandaşı ülkelerine geri dönmek istedi. Bu kişilerin Suriye rejiminden çok diğer muhalif gruplara karşı savaşmaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor. Şahıslar IŞİD tarafından alıkondu.

Londra'daki Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre IŞİD saflarında bulunan 30 ila 50 İngiltere vatandaşı ülkelerine geri dönmek istiyor ancak ceza alma korkusu nedeniyle dönemiyorlar.