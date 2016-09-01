IŞİD Ankara'da okul açmış!

Başkent Ankara'da geçen hafta IŞİD'e yapılan operasyonlarda, "kitabevi" olarak bilinen beş katlı bir binanın örgüt tarafından çocuklara eğitim vermek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, en küçüğü 9, en büyüğü 17 yaşlarında olan 25'i kız 30 çocuğun binanın dairelerinde yatılı olarak kaldıkları, binaya aylık 4 bin lira kira parası ödendiği anlaşıldı. Binada 25'i kız 30 çocuğa eğitim verildiği öğrenildi.

Koruma altına alınan çocukların bazıları ailelerine, bazıları ise aile fertlerinin gözaltında olması sebebiyle yakınlarına teslim edildi.

Sosyal medya ilanı

Çocukların birbirlerine kendi isimleri yerine dini isimlerle hitap ettiği binanın her bir katına şadırvan ve mescit yerleştirildiği belirlendi. Binada yatılı olarak kalan çocukların buraya sosyal medyadaki ilanla alındığı, eğitim sonunda da çocuklara karne verildiği belirtildi.