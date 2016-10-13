IŞİD, Ankara Garı katliamını böyle planlamış!

IŞİD'in Gaziantep emiri olarak adlandırılan Yunus Durmaz'a ait olan ve Ankara'da 101 kişinin hayatını kaybettiği gar katliamının nasıl planlandığını anlatan bir rapor IŞİD davası dosyasına girdi. Rapora göre 5 yere saldırı planı yapıldı, IŞİD merkezinden Ankara için onay çıktı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, IŞİD’in Gaziantep emiri olarak bilinen Yunus Durmaz’a ait olduğu anlaşılan bir rapor ortaya çıktı.

Tek tek yazılmış

Ankara saldırısına dair önemli detayların bulunduğu rapor Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına girdi. ‘Eylem’, ‘Hatalar’ ve ‘Sonuç’ bölümünden oluşan raporda gar saldırısının nasıl planladığı, saldırı sonrasında örgüt üyelerinin kendilerince ne tür hatalar yaptığı ile örgüt evlerine yapılan polis baskınlarıyla ilgili bilgilere yer veriliyor. IŞİD’in bütün ev ve mekânlarının tespit edildiği bilgisinin yer verildiği raporun sonuç bölümde Yunus Durmaz, polisten nasıl kaçtığını da anlatmış: “Binanın yangın çıkışından Allah’a Tevvekül ederek yanımıza sadece tabanca ve el bombası alarak tek tek evden Allah’ın yardımıyla çıktık.”

5 bombalı saldırı planı

Raporun ‘Eylem’ bölümünde yer alan bilgilere göre Durmaz, Ekim 2015’te yapılmak üzere aralarında 10 Ekim Ankara Gar eylemi saldırısının da bulunduğu 5 bombalı eylem planladı. Planlanan saldırılar örgütün Suriye’de bulunan üst düzey yöneticilerine sunuldu. Örgütün yöneticileri 5 eylem planından Ankara Gar saldırısına onay verdi. Eylem talimatı ‘Ebu Talha’ kod adlı Erman Ekici üzerinden Yunus Durmaz’a ulaştırılınca Durmaz saldırı için Ebu Bera kod adlı Halil İbrahim Durgun, Kundi kod adlı Yakup Şahin ve Davut kod adlı Hakan Şahin’i Ankara saldırısı için görevlendirdi.

Polis takibe almıştı

Rapora göre bu saldırı ‘başarılı’ oldu. Raporun ‘Hatalar’ bölümünde ise 10 Ekim bombalı saldırısı sonrasında örgüt üyelerinin birtakım zincirleme hatalar yaparak deşifre olduğu belirtildi. Rapora göre, iki farklı araçla Gaziantep’ten Ankara’ya giden örgüt üyeleri yolda dört kez bir araya gelerek deşifre oldu. Açığa çıkan örgüt üyeleri polis tarafından takibe alınırken, saldırı sonrasında Gaziantep’te toplanan örgüt üyeleri Durmaz’la bir araya gelerek durum değerdirmesi yaptıktan sonra dağıldı.

Düğüne saldırı olacağı Ankara katliamı iddianamesinde vardı

Baskınlar sonucunda kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Yunus Durmaz, raporun ‘Sonuç’ bölümünde şu ifadeleri kullandı: “Benim evim kamerasız ve şehrin sonevlerinden biriydi. Gidecek yerimiz kalmadığından ben ve iki kardeş daha (üç kişi) iki gün evimde kaldık. Sonra evin çevresinde polisleri fark ettik. Binalarda bizi sorduklarını fark ettik. Sonra evime geldiler. Kapımı çaldılar. Biz de çatışma pozisyonuna geçtik. Sonra komşuma benim evde kimin oturduğunu sordular ve gittiler. Anladım ki evimi bulmuşlar. Ben de binanın yangın çıkışından Allah’a Tevvekül ederek yanımıza sadece tabanca ve el bombası alarak tek tek evden Allah’ın yardımıyla çıktık. O günün akşamı eve bir kardeş yolladım. Eğer kimse yoksa gidip evdeki malzemeleri alacaktık. Ancak evin önünde polisler vardı. Gece kapıyı kırarak evime girdiler.

Ankara Gar saldırısının planlayıcılarından olan Halil İbrahim Durgun’un evine 14 Kasım gecesi Gaziantep polisi tarafından baskın düzenlendi. Polisle çatışmaya giren Durgun kaçmayı başaramayınca evde kendini patlattı. Patlamada 5 polis yaralandı. 6 ay sonra Yunus Durmaz’ın evine de baskın yapıldı. Polise yakalanmamak için Yunus Durmaz’ın 20 Mayıs’ta kendini patlattığı açıklandı.