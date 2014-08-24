IŞİD, Alman rehineyi serbest bıraktı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları Alman rehineyi serbest bıraktı. “Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre, bir yıldan bu yana IŞİD’in elinde rehine olan 27 yaşındaki Brandenburglu bir Alman, Suriye’de serbest bırakıldı.

İnsani yardım amacıyla Suriye’de bulunduğu belirtilen söz konusu kişinin, Haziran 2013’te IŞİD militanları tarafından kaçırıldığı anlaşılmıştı. Ailesinin kendisinden uzun süre haber alamaması üzerine resmi makamlara haber veren aileye IŞİD tarafından bahar aylarında video mesajı gönderilerek fidye istediği belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre, fidye talebiyle birlikte gönderilen bir başka video mesajında ise, başka bir rehinenin infaz edildiği görüntüler yer alıyor.

Alman makamlarının söz konusu kişinin serbest bırakılması için yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde rehinenin bugün (24 Ağustos 2014) Suriye’de serbest bırakıldığı belirtildi. Alman Federal İstihbarat Dairesi (BND), Federal Kriminal Daire (BKA) ve Dışişleri Bakanlığı kriz yönetiminin ortak çalışması sonucu özgürlüğüne kavuşan Alman rehinenin serbest bırakılması için IŞİD’e yüklü miktarda fidye verildiği belirtiliyor.