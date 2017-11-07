IŞİD, Afganistan'da televizyon bastı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de özel televizyon kanalı Shamshad TV silahlı kişilerin baskınına uğradı. En az iki gazetecinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistan’da bu sabah özel bir televizyon kanalına düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Örgüt, ülkenin başkenti Kabil’deki saldırıyı kendilerinin düzenlediğini duyurdu.

Kabil’de Peştun dilinde yayın yapan Shamshad TV bu sabah silahlı kişilerin baskınına uğramıştı. Yetkililer, baskından önce kanalın giriş kapısında bir patlama meydana geldiğini, hemen ardından da silahlı kişilerin binaya girdiğini açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ölü sayısı henüz resmen açıklanmış değil. Ancak kanal çalışanları militanların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ve iki ila beş kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı IŞİD’in düzenlediğine dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Diğer yandan, Taliban saldırının hemen ardından olayla ilgileri olmadığını duyurdu.