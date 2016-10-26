IŞİD Afganistan'da 30 kişiyi kaçırarak öldürdü

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları, Afganistan'ın Ghor vilayetinde aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişiyi kaçırarak öldürdü.

Afgan yetkililer IŞİD'in dağda odun toplayan 30 kişiyi kaçırdığını ve yanlarındaki koyun sürüsünü de gasp ettiklerini açıkladı.

Ghor Valisi Nasır Khazeh BBC'ye yaptığı açıklamada, rehineleri kurtarmak için yapılan polis operasyonunda bir IŞİD komutanının öldürülmesi üzerine örgütün intikam için rehinelerin hepsini katlettiğini söyledi.

Khazeh, öldürülenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan'da destek kazanmaya başlayan IŞİD, 2015 yılından bu yana Taliban'la çatışıyor. Bazı Taliban komutanları IŞİD'e katılmıştı.

IŞİD şimdiye dek Afganistan'ın orta bölgelerinde değil ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde varlık gösteriyordu.

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava operasyonları geçen yıla kıyasla artış gösterdi. ABD'ye ait savaş uçakları 2015 yılında 500 hava saldırısı düzenlerken bu yıl bu sayı 700'e çıktı.

Bu artışın arkasında IŞİD hedeflerine düzenlenen hava operasyonları yatıyor.

ABD Başkanı Barack Obama 2014 yılının sonunda ABD'nin Afganistan'daki savaş görevini tamamlayacağını açıklamıştı.

Amerikan yetkilileri, Afganistan'da "terörle mücadele" hedefleri kapsamında 50 operasyonun El Kaide'ye 190 operasyonun ise IŞİD'e karşı düzenlendiğini açıkladı.