IŞİD, ABD'yi Kuzey Irak'ta vurdu; 2 ölü, 5 yaralı

IŞİD, Kuzey Irak'ta görev yapan ABD Özel Kuvvetleri'ne yönelik roketli saldırıda bulundu. 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta askeri operasyonlara katılan iki ABD askeri öldü, beş asker de yaralandı. Olayın "düşmanla temastan kaynaklanmadığını" söyleyen ABD Merkez Komuta açıklamasında, olayla ilgili açık bilgi verilmedi ve askerlerin kimlikleri belirtilmedi.

Irak’ta IŞİD'e karşı mücadele eden ABD güçlerinin komutanı olan General Stephen Townsend, "Koalisyon olarak, bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz," dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Roketlerle yapılan saldırıyı, IŞİD üstlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırı halen örgütün elinde bulunan Telafer'in doğusunda gerçekleştiği bildirildi.