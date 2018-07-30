IŞİD, 36 kadın ve çocuğu kaçırdı!

Suriye hükümet güçlerinin ülkenin güneyinde büyük oranda kontrolü sağlamasının ardından Ürdün sınırındaki Süveyde'ye IŞİD'in düzenlediği koordineli saldırılarda ölü sayısı 250'yi geçerken onlarca kadın ve çocuğun da kaçırıldığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yaşadığı Süveyde vilayetine geçen hafta saldıran IŞİD'in kadınlarla çocukları da kaçırdığı ortaya çıktı. Hem Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hem de Suriye haber bülteni Sweida24, 20 kadın ve 16 çocuğun kaçırıldığını söyledi.

Londra merkezli muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ''Saldırıların ardından en az 36 Dürzi kadın ve çocuk kaçırıldı'' açıklamasını yaptı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, IŞİD'in esir aldığı kadınlardan 4'ünün kaçmayı başardığını, 2'sinin ise öldüğünü söyledi.

Rahman, IŞİD'in hedef aldığı bölgede ayrıca 17 erkeğin akıbetinin belirlenemediğini, kaçırılmalarının ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti. Süveyde'nin kent merkezi ile vilayet genelini eşzamanlı vuran intihar saldırıları ve silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlenen IŞİD'den henüz kaçırmalarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Daha çok hükümetin elinde bulunan ve Dürzilerin yaşadığı Süveyde, 7 yıldır çatışmalardan göreceli olarak uzak tutulmuştu. Geçen hafta meydana gelen saldırılar, kentteki en kanlı ve IŞİD'in Suriye'deki en ölümcül saldırılarıydı.

Irak gibi Suriye'de de IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesine karşın IŞİD hala Süveyde, Deyr ez Zor ve Irak sınırı yakınında bazı cepleri kontrolünde tutuyor. Suriye’nin kuzeybatı kısımlarını da içeren küçük ve izole bölgeler hala kontrolleri altında.