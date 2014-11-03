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Dünya

IŞİD, 322 aşiret üyesini idam etti

Irak İnsan Hakları Bakanlığı, Elbu Nemr aşireti mensubu 322 kişinin, IŞİD tarafından idam edildiğini açıkladı

03 Kasım 2014 22:00

Irak İnsan Hakları Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Terör örgütü IŞİD, Enbar'ın batısındaki Hit kazasında 322 Sünni Elbu Nemr aşireti mensubunu öldürdü" denildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir kuyuya atılmış 50 cesede ulaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kuyunun nerede olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ayrıca IŞİD'in "savaş esiri" olduklarını ileri sürerek Elbu Nemr aşireti mensubu 65'ten fazla kişiyi kaçırdığı, Sahve güçlerine ait olduğu iddiasıyla da çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvana el koyduğu ifade edildi.

Enbar Operasyonlar Komutanı Korgeneral Raşid Felih, daha önce IŞİD'in Sünni Elbu Nemr aşiretinin yaklaşık bir ay önce Hit'e girişlerindeki çatışmalarda hükümet güçlerine destek verdikleri iddiasıyla bu idamları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

 

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