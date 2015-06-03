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Dünya

IŞİD 3 kişiyi daha eşcinsel oldukları iddiasıyla infaz etti

Vahşetin görüntüleri, örgütün iletişim bürosuna ait olduğu iddia edilen bir hesaptan paylaşıldı

03 Haziran 2015 22:49

IŞİD militanları, eşcinsel oldukları iddiasıyla, 3 erkeği 30 metrelik bir binanın tepesinden atarak öldürdü. Gerçekleştirilen vahşi infazı profesyonel bir fotoğrafçıyla belgeleyen IŞİD, bu görüntüleri de örgütün iletişim bürosuna ait olduğu iddia edilen bir hesaptan paylaştı.

Örgüt tarafından paylaşılan görüntülerde, katledilen kişilerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve binanın girişinde bekleyen kalabalığın ellerinde taşlar olduğu görülüyor. İnfazın, örgütün güçlü olduğu Musul'da gerçekleştiği tahmin ediliyor.

IŞİD, daha önce de eşcinsel oldukları gerekçesiyle aynı yöntemle insanları katletmişti. Örgüt, geçen ay da eşcinsel olduğunu iddia ettikleri bir erkeğin taşlanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınlamıştı.

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