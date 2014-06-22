IŞİD, 3 ilçeyi daha ele geçirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye - Irak sınırında bulunan El-Kaim kentinin ardından, Rave, Anhu, Er-Retbe ve Hadise ilçeleri de ordunun çekilmesi nedeniyle çatışmadan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in eline geçti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre öte yandan, IŞİD'in kontrolündeki Ramadi kentinin El-Humeyra ve El-Melab bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bir süredir çatışmaların yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçlerinin, Musul ile Salahaddin vilayetinin merkezi Tikrit'in yanı sıra bölgedeki bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiği belirtilmişti.

Suriye’den IŞİD’e operasyon

Öte yandan Suriye ordusu, IŞİD'e yönelik beş hava saldırısı düzenledi. Irak sınırındaki Ebu Kemal kenti ve IŞİD'e bağlılığını ilan eden Muhasan kasabası hedef alındı. Saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.



Bazı muhalif kaynaklara göre IŞİD, Suriye'nin Der Ez Zor kentinin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyor.



IŞİD'in Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinin ardından ele geçirdiği silah ve para Suriye'nin doğusu üzerindeki etkisini artırdı.