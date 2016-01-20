IŞİD 270 sivili salıverdi

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Deyr Ez Zor kentine yaptığı
saldırı sırasında rehin aldığı 400 dolayındaki sivilden 270'ini
serbest bıraktığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman serbest
bırakılanların kadın, yaşlı ve 14 yaşından küçüklerden
oluştuğunu söyledi.
Abdül Rahman, sivillerin serbest bırakılmadan önce IŞİD
tarafından sorguya çekildiklerini ve kendilerine Esad rejimiyle
bağları olup olmadığının sorulduğunu belirtti. Fransız Haber
Ajansı'na açıklama yapan Abdül Rahman serbest
kalanların Deyr Ez
Zor'a dönmeyip vilayetteki diğer yerleşim merkezlerine
gönderileceğini sözlerine ekledi.
Abdül Rahman IŞİD'in elinde kalan 130
sivilin sorgulanacağını ve
Şam yönetimiyle bağlarının olmadığına kanaat getirildiği
takdirde dini eğitimden geçirilip serbest bırakılacağını
açıkladı.
IŞİD Cumartesi günü çok sayıda canlı bomba kullanarak saldırdığı
Deyr Ez Zor'un yüzde 60'ını ele geçirdi. Çevre köylerin de IŞİD
tarafından işgal edilmesiyle kent kuşatma altına alınmış oldu.
Radikal İslamcı örgütün Deyr Ez Zor'un kuzey batısındaki El
Begaliye'de esir aldığı 50 dolayındaki Suriyelinin sivil mi
yoksa rejim yanlısı milis mensubu mu oldukları açıklık
kazanmadı.