IŞİD 270 sivili salıverdi

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Deyr Ez Zor kentine yaptığı

saldırı sırasında rehin aldığı 400 dolayındaki sivilden 270'ini

serbest bıraktığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan

Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman serbest

bırakılanların kadın, yaşlı ve 14 yaşından küçüklerden

oluştuğunu söyledi.

Abdül Rahman, sivillerin serbest bırakılmadan önce IŞİD

tarafından sorguya çekildiklerini ve kendilerine Esad rejimiyle

bağları olup olmadığının sorulduğunu belirtti. Fransız Haber

Ajansı'na açıklama yapan Abdül Rahman serbest

kalanların Deyr Ez

Zor'a dönmeyip vilayetteki diğer yerleşim merkezlerine

gönderileceğini sözlerine ekledi.

Abdül Rahman IŞİD'in elinde kalan 130

sivilin sorgulanacağını ve

Şam yönetimiyle bağlarının olmadığına kanaat getirildiği

takdirde dini eğitimden geçirilip serbest bırakılacağını

açıkladı.

IŞİD Cumartesi günü çok sayıda canlı bomba kullanarak saldırdığı

Deyr Ez Zor'un yüzde 60'ını ele geçirdi. Çevre köylerin de IŞİD

tarafından işgal edilmesiyle kent kuşatma altına alınmış oldu.

Radikal İslamcı örgütün Deyr Ez Zor'un kuzey batısındaki El

Begaliye'de esir aldığı 50 dolayındaki Suriyelinin sivil mi

yoksa rejim yanlısı milis mensubu mu oldukları açıklık

kazanmadı.