'IŞİD, 200 kişiyi idam etmek için direklere bağladı'

Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Ratbe ilçesinin kaymakamı İmad ed Duleymi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD'in Ratbe sakini 200 kişiyi elektrik direklerine bağladığını ve bu kişileri kırbaçladığını iddia etti. Duleymi, IŞİD tarafından idam edilecek kişilerin, örgütün işlediği suçları protesto edenler olduğunu öne sürdü.

Radikal'de yer alan habere göre, gösteriye katılanların idam edilmek üzere elektrik direklerine bağlandığını ileri süren bölge sakinlerinin kendilerinden yardım istediğini ve duruma müdahale talebinde bulunduklarını dile getiren Duleymi, koalisyon güçlerine IŞİD'in Ratbe'deki mevzilerini bombalama çağrısı yaptı.

Anbar İl Meclis Sözcüsü Iyd Ammaş, Ratbe'de Nezir el-Kubeysi isimli bir vatandaşın tartıştığı IŞİD militanını öldürdüğünü, örgütün de önceki akşam Kubeysi'yi kentin ortasında, yakınlarının gözleri önünde kurşuna dizerek idam edildiğini söylemişti. Olayın ardından yüzlerce kişinin Kubeysi için düzenlenen cenaze törenine katıldığını kaydeden Ammaş, defin işleminden sonra halk, yakınlarının öldürülmesi ve IŞİD'in bölge halkına yönelik uygulamalarının protesto ettiğini dile getirmişti.

Ammaş, IŞİD'in gösteriye müdahale ettiğini, militanların bölge halkından yaklaşık 200 kişiyi alıkoyarak, kendilerine ait hapishanelere götürdüğünü kaydetmişti.