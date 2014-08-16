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Dünya

IŞİD 200 araçlık konvoyla Suriye'ye ilerliyor

Suriye'nin Halep kentine ilerleyen Irak Şam İslam Devleti 200 araçlık konvoyla Azez kasabasına yakın 13 köyü ele geçirdi

16 Ağustos 2014 00:20

İki gündür Çobanbey kasabasına yığınak yapan IŞİD, sabah saatlerinde Halep istikametine saldırı başlattı. Yaklaşık 200 araçtan oluşan konvoyla Halep'e ilerleyen silahlı gruplar,Azez kasabasına 5 kilometre yaklaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırılarını sürdüren IŞİD'in Ahmediye, Samandere, Şöverin, Yeniyapan, Ahterin, Türkmen Bereh, Karamezere, Dabık, İrşef, Elgöz, Ezentiye, Harebe ve Murdan köylerini ele geçirdiği öğrenildi.

Terör örgütü mensuplarının; gözdağı ve korku salmak amacıyla bazı kişileri köy meydanında öldürdüğü, bazılarına da işkence yaptığı belirtildi.

IŞİD'in yaklaşık 5 kilometre yaklaştığı Azez kasabası, Türkiye'den Suriye'ye giden yardım konvoylarının geçiş güzergahında bulunuyor.

 

Türkmen komutanlar Türkiye'ye sığındı

 

Öte yandan silahlı gruplar, Kilis'e bağlı Yavuzlar beldesinin karşısındaki Karamezer ve Harebe köyleri arasındaki doğalgaz boru hattı pompa istasyonunun kontrolünü ele geçirdi.

Çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ise istasyon etrafına uzaktan kumandalı bomba yerleştirdiği öğrenildi.

ÖSO'ya bağlı Türkmen komutanların ise çatışmanın ardından yanlarındaki uzaktan kumanda ve silahlarıyla Türkiye'ye sığındıkları kaydedildi.

Türkmen komutanlar sorgulanmak üzere Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

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