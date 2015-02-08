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'IŞİD, 16 kişiyi daha yakarak öldürdü'

IŞİD'in Ebubekir el-Bağdadi'ye biat etmeyi reddeden 16 kişiyi yakarak infaz ettiği iddia edildi

08 Şubat 2015 15:10

Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Ebubekir el-Bağdadi'ye biat etmeyi reddeden 16 kişiyi yakarak infaz ettiği öne sürüldü. 

Radikal'de yer alan habere göre, Irak'ın Musul kentindeki yerel yetkililerden Muvaffak Hamid el-Azavi, El Islah mahallesinde IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye biat etmeyen 13 kişinin yakılarak öldürdüğünü söyledi.

Kerbela Haber Ajansı'na konuşan el-Azavi, Musul'un bir açık hava hapishanesi olduğunu vurguladı. Musul'daki olayla aynı gün, Hit kentinde de Irak güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı iddiasıyla 3 kişinin yakılarak öldürüldüğü öne sürüldü.

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