IŞİD, 150 kişiyi yakarak ve başlarını keserek infaz etti

IŞİD'in Irak'ın El Bağdadi kasabasında Sünni "Elbu Ubeydi" aşiretine mensup 150 kişiyi başını keserek infaz ettiği iddia edildi.

ntv.com.tr'nin haberine göre, El Bağdadi kasabası yöneticisi Malullah Barzan el-Ubeydi, "IŞİD, Sünni Elbu Ubeydi aşiretine mensup 150 kişinin başını keserek ve bazılarının cesetlerini yakarak idam etti" dedi.

Askeri destek zayıf

Ubeydi, kasabaya giren IŞİD militanlarının devlet dairelerini de ateşe verdiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi ve bazı komutanlar, El-Bağdadi kasabasının IŞİD'den tamamen kurtarılması için, yürütülen operasyonları idare etmek üzere kasaba yakınındaki Ayn el-Esed askeri üssüne gelmişti.

Anbar eyaleti Meclisi Başkanı Sabah Kerhut ise "Verilen askeri destek halen zayıf durumda" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin kullandığı üste Iraklı askerleri eğitiliyor

El-Bağdadi kasabası yakınında yer alan ve Irak'ın en önemli askeri üslerinden biri olan Ayn el-Esed, 2003'ten bu yana ABD güçleri tarafından kullanılıyor. Üste, terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Irak askerleri ve aşiret mensuplarına eğitim veriliyor.

Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların geçen yıl haziran ayında Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, çeşitli kentlerdeki çatışmalar sürüyor.