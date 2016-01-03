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Dünya

IŞİD, 15 yaşındaki genci eşcinsel olduğu iddiasıyla çatıdan atarak katletti!

Gencin, örgütün üst düzey yetkilisiyle ilişki yaşadığı iddia edildi

03 Ocak 2016 16:20

Ortadoğu’da eşcinsellere karşı nefret tutumuyla da bilinen IŞİD, 15  yaşındaki bir çocuğu eşcinsel olduğu gerekçesiyle çatıdan atarak katletti.

Gaia Dergi’nin haberine göre Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan Deyrezor şehrinde 15 yaşındaki bir çocuk, eşcinsel olduğuna dair şüpheler barındırdığı gerekçesiyle infaz edildi. Olaya şahit olan yerel bir aktivistin ARA News’a aktardığı bilgiye göre, 15 yaşındaki çocuğun infazı büyük bir kalabalık önünde gerçekleştirildi.

Diğer bir görgü tanığı ise yaptığı açıklamada, “15 yaşındaki bu çocuğun infaz edilmesinin sebebi, önde gelen IŞİD yetkilisi Abu Zaid al-Jazrawi’yle yaşadığı eşcinsel ilişkiydi” iddiasında bulundu.

Pink News’in haberine göre bu iddialar yüzünden Suriye’den ayrılmaya zorlanan Al-Jazrawi, Irak’ın kuzeybatısındaki IŞİD güçlerine katıldı. Karar ise IŞİD’in yönetim kadrosu tarafından alındı.

IŞİD yanlısı haber kaynaklarına göre, Al-Jazrawi’nin şeriat mahkemelerinde cezalandırıldıktan sonra idam edilmesi planlanıyordu, ancak Suriye’den uzaklaşarak Irak’taki IŞİD güçlerine katılmasına izin verildi.

IŞİD’in bölgedeki eşcinseller üzerinde özel bir baskı yaptığı ve bugüne kadar pek çok kez insanları bu sebepten dolayı idam ettiği biliniyor. Bu taktiğin halk üzerinde korku salması için hazırlandığı düşünülüyor.

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