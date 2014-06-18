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Dünya

'IŞİD, 15 Türk işçiyi esir aldı' iddiası

IŞİD'in, Hemrin dağları mevkinde çatışma bölgesinden kaçan işçileri yakalayarak esir aldığı öne sürüldü

18 Haziran 2014 10:25

Irak'ın Musul kentinde başlayıp ülkenin geneline yayılan çatışmadan kaçan 15'i Türk, 60 yabancı işçinin, Tikrit-Kerkük yolunda, Irak Şam İslam Devleti'nce (IŞİD) rehin alındığı ileri sürüldü.

İşçilerle birlikte IŞİD'in elindeyken Iraklı olduğu için serbest bırakılan Turgay Hürmüzlü, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada rehin alınan işçiler arasında Türkiye uyruklu kişilerin bulunduğunu savundu.

IŞİD'in, Hemrin dağları mevkinde çatışma bölgesinden kaçan işçileri yakaladığını dile getiren Hürmüzlü, "Hemri dağlarına geldiğimizde, IŞİD araçlarımızın önünü kesti. 100'den fazla işçiydik. IŞİD, kimlik kontrolünün ardından Iraklıları serbest bırakırken yabancıları alıkoydu. 60 işçi arasında 15 Türkiye vatandaşı da vardı. Diğerleri Pakistan, Türkmenistan ve Nepal'den işçilerdi" dedi.

Arasında mühendislerin de olduğu Türk işçilerinin, Tikrit'te özel bir hastanenin inşaatında çalıştığını aktaran Hürmüzlü, "Yabancı işcilerin amacı peşmerge kontrolündeki Süleymaniye kentine ulaşmaktı. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döneceklerdi" diye konuştu.

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