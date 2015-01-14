T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, 10 yaşındaki çocuğa iki kişiyi öldürttü!

'Böyle bir videoda 10 yaşlarında bir çocuğun kullanılması şok edici'

14 Ocak 2015 12:45

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin yeni yayınladığı propaganda videosunda 10 yaşlarında bir çocuğun 'Rus ajanı' olduğu belirtilen iki kişiyi silahla öldürdüğü görüldü.

IŞİD’in ‘medya merkezi’ Hayat Medya’dan yayınlanan görüntüde Rus istihbaratından olduğu savunulan iki kişi elleri bağlı bir şekilde yerde otururken, bir IŞİD militanıyla eli silahlı küçük bir çocuk da bu kişilerin arkalarında yer aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, istihbaratçı olduğu iddia edilen Rusların sorgulanma görüntülerinin ardından çocuğun ‘Halife’nin yavru aslanları‘nın gözetiminde oldukları belirtilen iki adamın başına silah dayadığı görüldü.

 

'Bir çocuğun kullanılması şok edici'

 

Yetkililer iki kişinin öldürülüp öldürülmediğini henüz doğrulayan bir açıklama yapmazken, araştırmacı Charlie Winter “Gerçek olsun ya da olmasın, böyle bir görüntüde 10 yaşlarında bir çocuğun kullanılması şok edici. IŞİD daha önce de videolarında çocukları kullandı ancak bu tamamen farklı” dedi.

Öte yandan eli silahlı çocuğun IŞİD’in bir önceki videosunda da yer aldığı, ayrıca bir videosunda da silah atışı yaparken göründüğü belirtildi.
 

ETİKETLER

ışid10 yaşındaçocukiki adam öldürttüsilahyeni videorus ajanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24