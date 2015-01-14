IŞİD, 10 yaşındaki çocuğa iki kişiyi öldürttü!

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin yeni yayınladığı propaganda videosunda 10 yaşlarında bir çocuğun 'Rus ajanı' olduğu belirtilen iki kişiyi silahla öldürdüğü görüldü.

IŞİD’in ‘medya merkezi’ Hayat Medya’dan yayınlanan görüntüde Rus istihbaratından olduğu savunulan iki kişi elleri bağlı bir şekilde yerde otururken, bir IŞİD militanıyla eli silahlı küçük bir çocuk da bu kişilerin arkalarında yer aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, istihbaratçı olduğu iddia edilen Rusların sorgulanma görüntülerinin ardından çocuğun ‘Halife’nin yavru aslanları‘nın gözetiminde oldukları belirtilen iki adamın başına silah dayadığı görüldü.

'Bir çocuğun kullanılması şok edici'

Yetkililer iki kişinin öldürülüp öldürülmediğini henüz doğrulayan bir açıklama yapmazken, araştırmacı Charlie Winter “Gerçek olsun ya da olmasın, böyle bir görüntüde 10 yaşlarında bir çocuğun kullanılması şok edici. IŞİD daha önce de videolarında çocukları kullandı ancak bu tamamen farklı” dedi.

Öte yandan eli silahlı çocuğun IŞİD’in bir önceki videosunda da yer aldığı, ayrıca bir videosunda da silah atışı yaparken göründüğü belirtildi.

