İşi bırakın, cumaya gidin!

Aceh eyaletinde devriye gezen kadın şeriat polisi, “Acehliler! Cuma namazına az kaldı. Çalışmayı bırakın, namaza gidin” diye anons yapıyor.



Endonezya'nın Aceh eyaletinde zinanın, yeni kabul edilen kanuna göre dayak yerine recm ile cezalandırılacak olması, Batı basınının ilgisini çekti. İslami radikalleşmeyi araştırmak üzere ülkeye giden New York Times muhabiri Ed Wray, değişen eğilimleri yazdı. Wray, Endonezya’nın Aceh bölgesinde, cuma günleri şeriat polisinin hoparlörle sokakta dolaşıp “Dükkanızı kapatın, namaza gidin” uyarısını yaptığını anlattı. Şeriat polisinin başka bir görevi de, dar pantolon giyen kadınları azarlamak. Endonezya’nın Aceh bölgesinin bir kısmında, kadınların dar pantolon giymesi kanunen de yasaklandı. Başkent Cakarta da, 50 yerel hükümetin, özellikle giyinme kurallarını düzenleyen şeri hükümlerini hayata geçirmeyi kabul etti.