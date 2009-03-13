'İşi berbat ettik'



Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak rakibine zirve yarışında darbe vurdu.



Fenerbahçe sahasında çok önemli iki puan kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, büyük maçlarda çok iyi sonuçlar aldıklarını ama ligin son sıralarında yer alan takımlar karşısında ise puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.



Selçuk Şahin, "Çıkışımız ortaydı. Ciddi bir maç olacağı belliydi. En zor maçlarımızdan birisini oynadık ve golü de bulduk. Birkaç pozisyon yakaladık ama ritmi tutturamadık. Bir gol daha bulsak rahatlayabilirdik ama olmadı. Her geçen dakika iyi fırsatları değerlendiremedik. Son dakikalarda ise bir anlık hatada golü buldular. Son maçlarda iyi puanlar topladık ama bu maçta işi berbat ettik. Kendi sahamızda puan kaybetmek bizi üzdü. Favori olduğumuz maçlarda puan kayıpları yaşıyoruz. Büyük maçları kazanıp, ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı sorun yaşıyoruz. Dikkatli olup, artık puan kaybetmek istemiyoruz. Kazansaydık lider olacaktık ama olmadı" dedi.



