T24 LogoT24 Logo
Spor

'İşi berbat ettik'

Selçuk Şahin, ligin son sıralarında yer alan takımlar karşısında puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

13 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak rakibine zirve yarışında darbe vurdu.

Fenerbahçe sahasında çok önemli iki puan kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, büyük maçlarda çok iyi sonuçlar aldıklarını ama ligin son sıralarında yer alan takımlar karşısında ise puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk Şahin, "Çıkışımız ortaydı. Ciddi bir maç olacağı belliydi. En zor maçlarımızdan birisini oynadık ve golü de bulduk. Birkaç pozisyon yakaladık ama ritmi tutturamadık. Bir gol daha bulsak rahatlayabilirdik ama olmadı. Her geçen dakika iyi fırsatları değerlendiremedik. Son dakikalarda ise bir anlık hatada golü buldular. Son maçlarda iyi puanlar topladık ama bu maçta işi berbat ettik. Kendi sahamızda puan kaybetmek bizi üzdü. Favori olduğumuz maçlarda puan kayıpları yaşıyoruz. Büyük maçları kazanıp, ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı sorun yaşıyoruz. Dikkatli olup, artık puan kaybetmek istemiyoruz. Kazansaydık lider olacaktık ama olmadı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24