İshale bağlı çocuk ölümleri 10 yılda üçte bir azaldı

Dünyada ishal nedeniyle ölen çocukların sayısının 2005-2015 yılları arasında üçte bir oranında azaldığı açıklandı.

Tıp dergisi Lancet'in yaptığı araştırmada, yetersiz beslenme ve bağışık sisteminin zayıflığı nedeniyle enfeksiyon kapan çocuk sayısının azalmasında, içme sularının temizlenmesinin ve sıhhi temizliğin etkili olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre geliştirilen yeni aşılar da faydalı oldu.

Öte yandan ishal hala küresel çocuk ölümlerinin en büyük dördüncü nedeni.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuk ölümlerinin ilk beş nedeni; erken doğum komplikasyonları, zatürre, doğum sırasında boğulma, ishal ve sıtma.

Her yıl 5 yaşından önce ishal nedeniyle ölen çocukların sayısı ise yaklaşık 500 bin.

İshal vakalarının en çok görüldüğü Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ise buna dahil değil ve sayı çok daha fazla olabilir.

İshal, zatürre ve kızamık gibi başka hastalıkların etkilerini ağırlaştırarak dolaylı yolda çok sayıda çocuğun ölümüne neden olabiliyor.

Rota virüsü ve kolera gibi ishale bağlı hastalıklar, atıkların suya karışması sonucu yayılıyor. Ancak bu hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Ali Mokdad, "Ölüm sayılarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bu hastalıkların hafife alınmaması gerekli" diye de uyarıda bulunuyor.

2005 ve 2015 yılları arasında çocukların enfeksiyon oranındaki azalma, yüzde 10'un sadece biraz üstündeydi.

Aynı çalışmaya göre, beş yaşından küçükler için rota virüsü, ishale bağlı en ölümcül hastalık.

2015 yılında, rota virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 44 azalma görüldü. Uzmanlar bu düşüşü yeni geliştirilen bir aşıya bağlıyor.