T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İshale bağlı çocuk ölümleri 10 yılda üçte bir azaldı

Tıp dergisi Lancet'in araştırmasına göre, dünyada ishal nedeniyle ölen çocukların sayısı 2005-2015 yılları arasında üçte bir oranında azaldı. Ancak her yıl yaklaşık yarım milyon çocuk ishal nedeniyle 5 yaşına gelmeden ölüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Dünyada ishal nedeniyle ölen çocukların sayısının 2005-2015 yılları arasında üçte bir oranında azaldığı açıklandı.

Tıp dergisi Lancet'in yaptığı araştırmada, yetersiz beslenme ve bağışık sisteminin zayıflığı nedeniyle enfeksiyon kapan çocuk sayısının azalmasında, içme sularının temizlenmesinin ve sıhhi temizliğin etkili olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre geliştirilen yeni aşılar da faydalı oldu.

Öte yandan ishal hala küresel çocuk ölümlerinin en büyük dördüncü nedeni.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuk ölümlerinin ilk beş nedeni; erken doğum komplikasyonları, zatürre, doğum sırasında boğulma, ishal ve sıtma.

Her yıl 5 yaşından önce ishal nedeniyle ölen çocukların sayısı ise yaklaşık 500 bin.

İshal vakalarının en çok görüldüğü Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ise buna dahil değil ve sayı çok daha fazla olabilir.

İshal, zatürre ve kızamık gibi başka hastalıkların etkilerini ağırlaştırarak dolaylı yolda çok sayıda çocuğun ölümüne neden olabiliyor.

Rota virüsü ve kolera gibi ishale bağlı hastalıklar, atıkların suya karışması sonucu yayılıyor. Ancak bu hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Ali Mokdad, "Ölüm sayılarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bu hastalıkların hafife alınmaması gerekli" diye de uyarıda bulunuyor.

2005 ve 2015 yılları arasında çocukların enfeksiyon oranındaki azalma, yüzde 10'un sadece biraz üstündeydi.

Aynı çalışmaya göre, beş yaşından küçükler için rota virüsü, ishale bağlı en ölümcül hastalık.

2015 yılında, rota virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 44 azalma görüldü. Uzmanlar bu düşüşü yeni geliştirilen bir aşıya bağlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TıpLancetAncakSağlıkSahraAfrikaDr Ali MokdadUzmanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24