"İshak Alaton, Gülen'in ABD'ye yerleşmesine kefil oldu"

Gülen cemaatine yakın isimlerden Ahmet Kara ve Ekrem Dumanlı'nın Yeşil Kart için iş adamı İshak Alaton'dan yardım istediği iddia edildi. Yeni Şafak'tan Cihat Arpaçık'ın haberine göre, Alaton'un ABD nezdinde girişimlerde bulunarak Fethulah Gülen'in Pensilvanya'ya yerleşmesinin önündeki engelleri kaldırdığı ileri sürüldü.

Gülen cemaatine yönelik sürdürülen soruşturmalarda, Gülen'in 1999'da ABD'ye gidiş süreci de mercek altına alındı. 'FETÖ Ana Davası' klasörlerine giren iddialara göre, Dumanlı ile birlikte Alaton'a başvuran Kara, Gülen ile Musevi iş adamları arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. Aynı yıl dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile görüşerek Gülen hakkında herhangi bir adli işlem yapılmaması ve Gülen'in yurt dışına çıkışına izin verilmesini de isteyen kişi Kara'ydı. Ecevit, görüşmenin ardından Gülen'in ABD'ye gidişine onay verdi.