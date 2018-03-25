İşgalden kurtuluşu liseliler canlandırdı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinin işgalden kurtuluşunun 100\'ncü yıldönümü törenle kutlandı. Törende, lise öğrencilerinden oluşan milis kuvvetleri, işgalden kurtuluşu canlandırdı.

​Oltu\'nun işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıldönümü törenleri, dün akşam bayraklı fener alayı ile başladı. Oltu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7\'den 70\'e katılımın olduğu yürüyüş, yağmur altında gerçekleştirildi. Ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen vatandaşlar, zaman zaman slogan attı. Meşaleli yürüyüş, ilçe turundan sonra kale önünde sona erdi.

İlçede düzenlenen kurtuluş törenleri bugün sabah Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla devam etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'ndaki törende işgale uğrayan ilçeden göç eden halkın canlandırılması izleyenleri duygulandırdı. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 100 yıl önce yaşanan göç ve kurtuluşu sahneledi. Öğrencilerden oluşan milis kuvvetleri ile Türk ordusunun ilçeye girişiyle etkisiz hale getirilen Ermeniler\'in canlandırıldığı töreni, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin ve Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ile çok sayıda vatandaş izledi.

Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek\'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca İstanbul Oltulular Derneği tarafından resim sergisi düzenlendi. Eski Oltu fotoğraflarının sergilendiği sergi, iki gün boyunca açık kalacak.



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