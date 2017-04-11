İşgalden kalma tanktan külçe altınlar çıktı

Irak’ın Kuveyt’i işgalinden kalma bir tankı takasla satın alan İngiliz koleksiyoner, yakıt deposunda 5 külçe altın buldu. Şaşkına dönen koleksiyoncu, durumu polise bildirdi. Altının toplam değerinin ise 9.2 milyon lira olduğu kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre İngiltere'de "Tanks-a-Lot" adlı bir askeri araç koleksiyon sitesi işleten Nick Mead'in son aldığı tankın içinden hiç beklenmedik bir hazine çıktı. Irak ordusunun Kuveyt'i işgalinden kalma tank için 30 bin sterlinlik (yaklaşık 140 bin lira) takas yapan Mead, tankın yakıt deposunda 2 milyon sterlin (yaklaşık 9.2 milyon lira) değerinde 5 külçe altın buldu.

İçinde silah çıkabileceği endişesiyle tank kameralarla incelendi

55 yaşındaki Mead, Irak'ın 1990'daki Kuveyt işgalinden kalma Sovyetler Birliği yapımı T54 tankı, bir askeri kamyon ve bir motorlu topçu sistemi karşılığında takas yöntemiyle satın aldı. Mead ve mühendis Todd Chamberlain, tankın içinden silah çıkabileceği endişesiyle kameralarını açarak tankın içini incelemeye ve her bölümünü kayıtlara geçmeye başladı.

Kuveyt işgalinden kalan 5 külçe altın

Ancak T54'ün yakıt deposundan, her biri 5'er kilo ağırlığında 5 tane altın külçe çıkardılar. "Kuyumcuya gidip, hiçbir soruyla karşılaşmadan külçe altınları bozduramazdık" diyen Mead ve Chamberlain polise haber verdi. Askeri araç deposuna gelen polis, altınlara el koyarak olayla ilgili inceleme başlattı. Depolarında 150 kadar askeri araç ve malzeme bulunduran Mead, "T54 tipi bu tank Irak ordusunun Kuveyt'i işgalinde kullanılmıştı.

"Muhtemelen yağmalanan altınlardan"

Iraklı askerler, muhtemelen yağmaladıkları bu külçe altınları gizlemek için yakıt deposuna attı. Daha sonra da tank ele geçirilince, bu servet orada unutuldu" dedi. "Altınların hiçbirini geri alamasam bile güzel bir tankım oldu" diyen Mead, polisin soruşturmayı devam ettirdiğini ve bu nedenle henüz kendilerine bir bilgi vermediğini söyledi.