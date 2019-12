-İşgalciler parka döndü NEW YORK (A.A) - 17.11.2011 - New York'ta bugünü ''Eylem Günü'' ilan eden ''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularının büyük kısmı Zuccutti Parkına geri dönerlerken parkta polis ile aralarında gerginlik yaşandı. Polis bu sabah erken saatlerde protesto için Wall Street'e yürüyen eylemcilerden en az 60 kişiyi gözaltına aldıklarını açıklarken, parka geri dönüp ''Bu park bizim'' diye bağıran protestocuların parka girmelerine izin verdi. Ancak daha sonra hala parkın sınırında kalan barikatları aşmaya çalışan birkaç protestocuyu yere itip gözaltına alan polisle çıkan arbede sırasında basın mensuplarından birkaçı da yere düştü. Protestocular, polise ''parkı bize bırakın'' diye çağrıda bulunurken, yüzlerce polis parkın çevresini kuşatmış durumda. Bu arada Wall Street civarında polis heryerde yoğun güvenlik önlemleri almış durumda ve bazı sokaklara sadece orada çalıştıklarını kanıtlayan kimlik kartını gösterenler alınıyor. Parktaki protestocular ''Wall Street'i İşgal Et'' diye slogan atmaya devam ediyorlar. Protestocular bugün metro istasyonlarına yürüyüp oraları da işgal etmeye çalışacaklar, ardından akşam Foley Meydanında sendikalarla birlikte büyük bir protesto gösterisi yapmayı planlıyorlar. Buradan sonra da protestocuların Brooklyn Köprüsüne yürümeleri bekleniyor.