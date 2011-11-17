T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşgalciler parka döndü NEW YORK (A.A)

17 Kasım 2011 21:06

-İşgalciler parka döndü  NEW YORK (A.A) - 17.11.2011 - New York'ta bugünü ''Eylem Günü'' ilan eden ''Wall Street'i İşgal Et'' protestocularının büyük kısmı Zuccutti Parkına geri dönerlerken parkta polis ile aralarında gerginlik yaşandı. Polis bu sabah erken saatlerde protesto için Wall Street'e yürüyen eylemcilerden en az 60 kişiyi gözaltına aldıklarını açıklarken, parka geri dönüp ''Bu park bizim'' diye bağıran protestocuların parka girmelerine izin verdi. Ancak daha sonra hala parkın sınırında kalan barikatları aşmaya çalışan birkaç protestocuyu yere itip gözaltına alan polisle çıkan arbede sırasında basın mensuplarından birkaçı da yere düştü. Protestocular, polise ''parkı bize bırakın'' diye çağrıda bulunurken, yüzlerce polis parkın çevresini kuşatmış durumda. Bu arada Wall Street civarında polis heryerde yoğun güvenlik önlemleri almış durumda ve bazı sokaklara sadece orada çalıştıklarını kanıtlayan kimlik kartını gösterenler alınıyor. Parktaki protestocular  ''Wall Street'i İşgal Et'' diye slogan atmaya devam ediyorlar. Protestocular bugün metro istasyonlarına yürüyüp oraları da işgal etmeye çalışacaklar, ardından akşam Foley Meydanında sendikalarla birlikte büyük bir protesto gösterisi yapmayı planlıyorlar. Buradan sonra da protestocuların Brooklyn Köprüsüne yürümeleri bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24