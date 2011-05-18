'İşgal var' dediler adaya çıkmak istediler!

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İstanbul 1’inci Bölge’de DP’nin milletvekili adayı emekli albay Ümit Yalım, "Bu adalar yaklaşık 500 yıldır Türklerin hakimiyetinde. Birçok uluslararası haritada Türkiye’ye ait gösterildiği ve 6 mil olarak kabul ettiğimiz karasuları sınırı içinde olduğu halde adalar Yunanlıların askeri işgali altında bulunuyor" dedi. Eşek Adası’na giden DP’lileri taşıyan teknenin adaya yanaşmasına Yunan askerleri izin vermedi.Aydın’ın Didim İlçesi’nde bu sabah erken saatlerde bir araya gelen DP İstanbul 1’inci Bölge adayı emekli albay 52 yaşındaki Ümit Yalım ile DP İlçe Başkanı Günay Tikkin, kaptan Mustafa Şentürk ile Fener Burnu’ndan bindikleri ’Poseidon’ adlı 10 metrelik tekneyle saat 07.30’da açıldı. DP’liler Didim’e 5.9 mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakonisi) ile 9 mil uzaklıktaki Eşek (Agossini) adalarına hareket ettiler. Şentürk yönetimindeki tekne ilk olarak Eşek adasına doğru yol aldı.Fener Burnu’ndan ayrılmadan önce DHA muhabirine açıklamada bulunan Ümit Yalım, DP lideri Zeybek’in İzmir ve Bayburt mitinglerinde gündeme getirdiği Bulamaç ve Eşek adalarının Türkiye’ye ait olduğunu göstermek amacıyla adalara çıkmak üzere denize açıldıklarını söyledi.