İşgal iddiaları gündemdeyken Kiev'den Moskova'ya 'direkt temas' çağrısı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği iddiaları gündemdeyken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova'ya direkt temas çağrısında bulundu.

Milletvekillerine yıllık konuşmasını yapan Zelenski, "Gerçeği dile getirmeliyiz; Rusya ile direkt iletişim olmadan savaşı bitiremeyeceğiz" dedi.

"Dürüst olalım, Donbass'taki savaş 8 yıldır devam ediyor" diyen Ukrayna lideri, "Güçlü bir ordumuz olduğunu bilerek konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenski, direkt olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmekten "korkmadığını" söyledi.

Moskova'da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise çağrıya mesafeli davranarak, savaşın Ukrayna'nın iç işi olduğunu belirtti.

Peskov, "Rusya'yı bu savaşta bir tarafmış gibi gösterme çabalarını biliyoruz. Böyle bir durum yok. Oradaki savaş ancak Ukraynalılarla Ukraynalılar konuşursa sona erer" dedi.

Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçılara destek verdiğini iddia ediyor.

TIKLAYIN | Sekiz maddede Rusya-Ukrayna krizinin dünü, bugünü ve Türkiye'nin durumu