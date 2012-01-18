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Dünya

'İşgal' hareketi Beyaz Saray önünde

Gelir dağılımındaki dengesizlik ve Wall Street'i protesto eden Occupy (İşgal) hareketi Beyaz Saray'ın önünde gösteri yaptı.

18 Ocak 2012 02:00


T24 - Gelir dağılımındaki dengesizlik ve Wall Street'i protesto eden Occupy (İşgal) hareketi Beyaz Saray'ın önünde gösteri yaptı.

"İşgal" hareketi Beyaz Saray önünde

Amerikan Gizli Servisi sözcüsü George Ogilvie, bir noktada toplanan 1000-1500 kişinin dağıtıldığını, gözaltına alınan olmadığını belirtti. Ogilvie, Beyaz Saray'ın bahçesinden içeriye duman bombası olduğu sanılan bir cismin atıldığını, düzeneğin bertaraf edildiğini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Beyaz Saray'dakilerin göstericiler dağıtılıncaya kadar binanın Pennsylvania Bulvarı'na açılan kısmından çıkmasına izin verilmediği kaydedildi. Gösteri sırasında ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle'nin, "first lady"nin 48. doğum günü kutlaması için yakınlardaki bir restoranda bulunduğu bildirildi.


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