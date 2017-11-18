ISF'den Okul Sporları Federasyonu'na ret!

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF), 2014 yılında Dünya Voleybol Şampiyonası\'na katılan İstanbul Doğa Koleji ve Avrupa Futbol Şampiyonası\'na katılan Ankara Deneme Lisesi takımlarına sahte oyuncu oynattıkları gerekçesiyle 4\'er yıl hak mahrumiyeti cezası verdiği ortaya çıktı.

YAŞANAN SÜREÇ ŞÖYLE:

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, ISF ile uzlaşmak adına ve cezanın hafif kalması adına Aralık 2016 tarihinde Mumbai/Hindistan\'da yapılan ISF EC toplantısında iki okulun suçunu kabul ettiğini belirten belgeyi ISF yetkililerine teslim etmiş, aynı zamanda itiraz hakkını da kullanarak dosya sürecini başlatmıştı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda okullara 4\'er yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Öğrenciler ceza almamış, okullar uluslararası müsakabalardan men edilmişti.

Ancak Gençlik Spor Müdürlüğü Tahkim Kurulu bu cezayı kaldırdı, yani Türkiye\'deki yarışmalara katılmalarında bir sakınca bulmadı. Bu gelişme üzerine Türkiye Okul Sporları Federasyonu, ISF\'in en üst kuruluna son itiraz hakkını kullandı.

ISF ise 10-16 Ekim 2017 tarihlerinde İtalya\'da yaptığı toplantıda bu itirazı gündemine aldı. Sözlü savunma sonucunda Uluslararası Okul Sporları Federasyonu\'nun, Disiplin Kurulu tarafından yapılan işlemin doğru olduğuna karar vererek adı geçen okullara 4\'er yıl cezayı bir daha değişemeyecek şekilde onadı.

Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı ve Okul Sporları Federasyonu\'nun hatası nedeniyle, GSGM Spor Tahkim Kurulu\'nun Doğa Okullarını ve Deneme liselerinin öğrencilerinin usule uygun olmamasına rağmen cezayı kaldırması ISF yarışmaları için Türkiye\'yi sıkıntıya soktu.

Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı ile Okul Sporları Federasyonu\'nun okulları uyarmadıkları öğrenilirken, bu nedenle iki okulun 4 yıl süre ile hiçbir branşta yurt dışı faliyetlerinde yer almamasına neden olundu.

Türkiye\'nin itirazına rağmen ceza almasının nedeni mevcut yönetime karşı (ISF) Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkanlığı Dış İlişkiler Kurulu bu olaya karşı misilleme yapmak amacıyla mevcut yönetimin karşısında 2018 aday olan Güney Kıbrıslı Avrupa Başkanı Nikos Mekalomos ile beraber hareket etmesinin olduğu ifade edildi.

ISF yapmış olduğu son toplantıda Okullara 4 yıl ceza verdiğini ancak, sporcuların cezalandırılmayacağını açıkladı. Şampiyonadan ihraç edilen ve kupaları ile madalyaları alınan okullarda öğrenciler millilik belgesi almış ve Üniversitelere yerleşmişti. İptal edilen şampiyonada alınan haklar ile ilgili YÖK\'ün ceza evrakları ulaştıktan sonra olay hakkında soruşturma açacağı öğrenildi.

