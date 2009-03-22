İSFALT, günlük 1390 euro ödemiş

'Büyükşehir'in zararı 1 milyar TL'

725 bin euro’luk ‘mukayese!

3 aylık hakediş cetveli

Prof. Blab çok az almış!

Özel sigorta koşulu da var



‘Çakmakçıydı asfaltçı oldu’

Kepenek şirketini Alman pasaportuyla kurdu

Ortaklık değişişiyor



Yine hisse devri





'Asfaltlarımızı herkes görüyor'

Vatan'dan Bülent Ergün'ün haberine göre, uzmanlar belediyeden 1 ayda 41.490 euro (94.590 TL) ücret almış... Oysa VATAN’ın ulaştığı Viyana Teknik Üniversitesi’nden Prof. Blab, belediyeden aldığı danışmanlık ücretinin 1000 euro olduğunu söylemişti. İSFALT’ta çalışan bir mühendisin aylık maaşı ise 3.000 TL...CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta gündeme getirdiği Serdar Kepenek’in sahibi olduğu Eurasfalt’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSFALT A.Ş. ile yaptığı yaptığı 180’er günlük iki ayrı sözleşmede yabancı uzmanlara bir servet ödenmiş gibi gösteriliyor. VATAN’ın elde ettiği 10 Temmuz 2007 tarihli sözleşmeye göre Kepenek’in Eurasfalt şirketi, ’yeni asfalt konseptini aktarma’, ’asfalt standartlarını mukayese etme’gibi ilginç hizmetler karşılığında hatırı sayılır paralar alıyor.İSFALT A.Ş. ile Eurasfalt Firması arasında 10.07.2007 tarihinde yapılan, 14 maddeden oluşan, 180 günlük sözleşmede, “teklif cetveli” olarak yapılan düzenlemede 5 kalem iş ile bu işlerin tutarı şöyle sıralanıyor:1- Yeni asfalt konseptleri yapılması: 390 bin euro2- Mevcut değişik standartların İstanbul şartlarına göre mukayese edilmesi: 725 bin euro3- Katkı malzemelerinin kullanımında danışmanlık: 240 bin euro4- Diğer danışmanlık konuları ve gezi organizasyonları: 105 bin euro5- Eğitim: 292 bin euro.Teklif cetvelinde 5 kalem iş için KDV hariç toplam 1 milyon 752 bin euro ödeme yapılacağı taahhüt ediliyor. Puantaj cetvellerinde Eurasfalt çalışanı olarak Ersun Görener, E. Shirbel, Jörg Sonne, Clemens Müller, Anders Jacobsen, Daniel Ziel ve Wilfried Schellenberger görünüyor. Sözleşme kapsamında çalışanların işe devamlılığını gösteren puantaj cetvelinde de imzaların tek kalemden çıkması dikkat çekti.Eurasfalt Firması’na ait Ekim, Kasım ve Aralık hakediş cetvellerinde ise firma çalışanlarına yapılan ödemelerle ilgili bilgiler yer alıyor. Ele geçirilen belgelerde Eurasfalt firması ile 180’er günlük iki ayrı sözleşme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yabancı uzmana günlük kişi başı 1.390 euro + KDV ücret ödediği de görülüyor. Hakediş cetvellerinde yapılan incelemelerde Ekim 2008’de 6 uzmanın görev yaptığı, kişi başı günlük 1.383 euro ödenen uzmanlara toplamda 257.299 euro ödeme yapıldığı belirtiliyor. Kasım 2008’de ise kimi günler 5 kimi günler 6 ya da 7 kişinin çalıştığı görülüyor ve bu ay için toplam 247 bin 616 euro ödeme yapıldığı görülüyor. Aralık 2008’de ise çalışılan gün sayısının 5’le sınırlı olduğu görülüyor. Hakediş cetvelinde 6 kişinin çalıştığı 5 gün boyunca toplam 41 bin 499 euro ödeme yapıldığı kaydediliyor.Vatan Gazetesi’nin önceki gün ulaştığı Viyana Teknik Üniversitesi’nden Prof. Ronald Blab, belediyeden aldığı danışmanlık ücretinin 800 ya da bin Euro olduğunu söylemişti. Ancak ortaya çıkan belgelerde İSFALT’a danışmanlık hizmeti veren Eurasfalt firması adına görev yapan 7 yabancı uzman, 180 günlük hizmet karşılığında kişi başı 250.200 Euro almaya hak kazanıyor. Yani Eurasfalt firması adına görev yapan 7 yabancı uzmandan her biri, 30 gün boyunca 41 bin 590 Euro (94 bin 590 TL) kazanıyor. Ancak pazar günü görevli olmayan uzmanlar ise 35 bin 958 Euro (81 bin 984 TL) almaya hak kazandı.Sözleşmede çalışanların sigortalarının yapılması da öngörülüyor ancak Kılıçdaroğlu, işçilerin sigortalarının da ödenmediğini, yabancı çalışanların çalışma izinlerinin olmadığını ve SSK kapsamında sigortalarının yapılmadığını açıklamıştı. Aynı sözleşmede SSK dışında bu çalışanlara kaza ve diğer olabilecek kaza ve olaylar için özel sigorta yapılması şartı da koşuldu. Yabancı uzmanların bu sigortalarının da yurt dışındaki bir firmaya yaptırıldığı belirtiliyor. Eurasfalt A.Ş. tarafından İsfalt A.Ş.’ye 1 aylık çalışmanın bedeli olarak kesilen faturanın tutarı ise KDV dahil 254 milyon 623.993 Euro. Faturanın yüksek tutarına rağmen el yazısıyla doldurulması dikkat çekti.Serdar Kepenek’in bir dönem üyesi olduğu ancak daha sonradan faaliyetine son veren Hamburg Müsiad Başkanı Lütfü Güler’e ulaşıldı. Kepenek’in yönetim kurulu üyesi değil sade bir üye olduğunu belirten Güler, Kepenek hakkında şunları söyledi: “Sivaslı Serdar Kepenek, Türkiye’de Kütahya Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’ya gelmiş. Hamburg’ta reklam promosyon işleri yapan bir şirketi vardı. 2001-2002 yıllarında üyemiz oldu. Kalem, çakmak v.b promosyon ürünleri yapıyordu. Şimdi 40 yaşlarındadır. Belediyeye asfalt konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini öğrenince çok şaşırdım. Çünkü benim tanıdığım Kepenek’in asfaltla tek ilişkisi aracıyla üzerinde gitmesidir.”Eurasfalt’In kuruluş hikayesi incelendiğinde 26 Şubat 2007 tarihi karşımıza çıkıyor. Bu tarihte şirket Kağıthane İlçesi, Çağlayan Emek Sokak Serdaroğlu İşhanı’nda kuruldu. Serdar Kepenek’in ortağı hemşerisi Sivaslı Fatih kama oldu. 10 bin sermayeli şirkette hisse oranları ise yüzde 50 oldu. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki kayda baktığımızda Serdar Kepenek için ‘Alman Uyruklu’ notu düşülüyor ve kimlik olarak pasaportunu kullandığının altı çiziliyor. Hatta ’düzeltme beyannamesi’veriliyor. İlk beyanda Serdar Kepenek adres olarak Yeşil Vadi Çankaya Konutlarını gösterirken düzeltmede adres değiştiriliyor ve Almanya - Hamburg adresi gösteriliyor.Şirkette 12 Haziran 2007’de ortaklık yapısında değişiklik oluyor. Fatih Kama hisselerini Harun Halıcı’ya devrediyor. Şirketin hissesi 100 bin TL’ye çıkartılırken sermayenin 99 bin 750 TL’si Kepenek’e 250 TL’si Harun Halıcı’ya ait oluyor. Kepenek bu değişiklikte ev adresi olarak Çankaya’yı gösterdi. Bütün bu değişikliklerden sonra İSFALT ile 10 Temmuz 2007’de 1 milyon 752 bin Euro+ KDV’lik anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmadan 10 gün sonra şirket, merkezini Çağlayan’daki Serdaroğlu İş Hanı’ndan Metrocity Alışveriş Merkezi’ne taşınıyor.2 Nisan 2008’de şirkette yine hisse devri yaşandı. Harun Halıcı 250 TL’lik hissesini Ersun Görener’e devretti. Kepenek 99.750 TL’lik hissesini korudu. Bu değişiklikten 6 gün sonra, 8 Nisan 2008’de yine benzeri şartlarla 1 milyon 743 bin euro + KDV’lik ikinci bir sözleşme yapıldı. Bu ücret de yeterli görülmeyince 290 bin 500 Euro’luk ‘iş artışı’yapılarak 3’üncü bir sözleşmeyle bir yıllık sözleşmelerin toplamı 3 milyon 785 bin 500 euro+ KDV’ye (8 milyon 300 bin TL) çıktı. Son değişiklik 4 Temmuz 2008 tarihinde yaşandı. Şirketin merkezi Metrocity’den Beşiktaş Ulus’a taşındı.Halkalı’daki Nevruz kutlamalarına katılarak, ateşten atlayıp, yumurta kıran ve demir döven CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da organize işler çevrildiğini söyledi. Havuz hesaplarını yandaş şirketlerde oluşturduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Neymiş 4 milyon Euro’ya asfalt danışmanlığı almışlar. Asfaltlarımızı herkes görüyor. Bu işi yapanların çalışma izni alınmamış, vergisi ödenmemiş, sigorta primleri ödenmemiş. ’44 milyon lira kar ettik’ diyorlar. Nerede bu 44 milyon. Açıklamazsınız namertsiniz. "