-İSEN VE ÇİÇEK, KKTC'DEKİ KUTLAMALARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2010 - 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında Cumhurbaşkanlığını temsil edecek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile hükümeti temsil edecek Kıbrıs işlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek KKTC'ye geldi. İsen ve Çiçek'i, Ercan Havaalanında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İlkay Kamil, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mustafa Tokay ve diğer yetkililer karşıladı. İsen ve Çiçek, havaalanında basına herhangi bir açıklama yapmadı.