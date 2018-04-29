İşe iade talepleri reddedilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerine son verdi

OHAL İnceleme Komisyonu'nun bugün işe iade başvurularını reddettiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 334 gün boyunca sürdürdükleri açlık grevine son verdi.

Semih ve Esra Özakça'nın Ankara'daki evinde bir basın toplantısı düzenleyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, yeniden yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Açlık grevi boyunca halkın "ellerinden tuttuğunu ve kapılarını açtığını" söyleyen Nuriye Gülmen "Direnişimiz bize özgürlüğümüzü verdi. Bize dayatılan teslimiyeti reddederek, bize dayatılanı kabul etmeyeceğimizi söyleyerek o alana çıktığımız ilk gün özgürleştik" diyerek şunları söyledi:

"Bizim zincirlerimiz yok.

"AKP iktidarı, iktidarın kullanabileceği tüm araçları kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın her türlü imkanları ile saldırdılar. Terörist olduğumuza yönelik açıklamalara varana kadar. Dava devam ederken davayı etkilemeye yönelik açıklamalar yaptılar. Ama bu saldırıların hepsinden güçle çıkmayı bildik.

"Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz 'bitti' demeden bitmeyecek."

Semih Özakça ise direnişlerinin "dünya halklarına bir umut olduğunu" söyledi.

İradelerini teslim etmeyince bir şeylerin başarılabileceğini gösterdiklerini anlatan Özakça, "Bu direniş tarihsel bir direniştir. Bu direniş iktidarın ne kadar acımasız ve pervasız aynı zamanda güçsüz ve haksız olduğunu teşhir etti" diye konuştu.

Açlık grevine eşinin verdiği desteğe de değinen Özakça, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Beraber acıları, umutları ve hayatı paylaştık. Küçük Prens'ten bir not almıştım: 'Sevgi birbirinin gözünün içine bakabilmek değil, beraber aynı yöne bakabilmektir.'

"Biz hem birbirimizin gözünün içine baktık, hem de aynı yöne baktık."

Nuriye Gülmen, Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada "terör örgütü üyeliği" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi ve ceza miktarını göz önünde bulundurduğu Gülmen'in, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetmişti.

Aynı suçtan yargılanan Semih Özakça ise beraat etmişti.