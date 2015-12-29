İşe iade davasını kazanan müdürlere mülakat sorusu: Mavi gören kuş hangisi?

Gülen cemaatine yakın oldukları gerekçesiyle görevden alınan, açtıkları idari davaları kazanan okul müdürlerinin yeniden görevlendirilmesi için yapılan mülakatlarda ilginç sorular dikkat çekti. Müdürlere “Mavi gören kuş hangisi?, Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mimarı kim? Keman yayının teline verilen isim ne? ve Stratejik Derinlik kitabının yazarı kimdir?” gibi sorular yöneltildi.

Mülakatı ‘Kim 500 Milyar İster' yarışma programına benzeten Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Kavlu, soruları duyunca şaşırdıklarını ifade etti. Mülakatın müdürlerin yeterliliklerini ölçmekten uzak olduğunu belirten Kavlu, konuyu yargıya taşıdıklarını kaydetti. Mustafa Kavlu, “Ağzınızla kuş tutsanız da biz sizi seçmeyeceğiz demek istiyorlar.” dedi.

Görevden almaları yargıya taşıyan eğitimciler, açtıkları davaları kazandı. Bu sayede 8 bin 403 okul müdürünün göreve dönmesinin önü açıldı. Okul müdürlerinin görevden alınmasına ‘dur' diyen mahkeme, Samsun'un Bafra ilçesindeki iki şube müdürüne ilk defa ‘görevi kötüye kullanmaktan' hapis cezası vermişti. Ancak okul müdürleri, görevlerine iade edilmeyi beklerken bu kez de yeni bir uygulamayla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmelik değişikliğine giderek müdürlerin göreve iadesi için mülakat şartı getirdi.

Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Kavlu, sadece mahkeme kararını uygulamamak için mülakat yapıldığının altını çizerek, bu şekilde birçok müdürün "Soruları bilemedin" diyerek eleneceğini söyledi. Kavlu, “Sınavı yapan komisyon üyelerinin tamamı Eğitim Bir Sen üyesi ve yeni atanmış olan şube müdürleri. Bu şube müdürlerinin atanmasını Danıştay iptal etti. Buna rağmen şu an okul müdür adaylarını mülakat sınavına alıyorlar. Bu hukuka da, adalete de uygun bir durum değil” dedi.

Müdürlere yöneltilen sorulardan bazıları şunlar:

Mavi gören kuş hangisidir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yapan mimarın ismi nedir?

Stratejik Derinlik kitabının yazarı kimdir?

Keman yayına ne ad verilir?

İlk uçurtmayı hangi ulus uçurtmuştur?

Yağmurlu havalarda seyyar bayrak direği kullanılır mı?

Teyemmüm abdestini ne bozar?

Çok gizli evrak nasıl hazırlanır?

2014 yılı ne yılıdır?

Lökosit nedir?

MEB'den müdüre açık hak gasbı

İstanbul'da bir okul müdürü açtığı davayı kazanmasına rağmen göreve iade edilmedi. Okul müdürü ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıyla birlikte bir skandal daha ortaya çıktı. 4 Eylül 2015 tarihli yazıda, “Bakanlık atama alanı İnşaat Tek./Yapı Tasarımı olan O.N.S., bu branşta öğretmen normu ve ders saati bulunmayan eski görev yeri Avcılar ilçesi Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne müdür olarak görevlendirilememektedir.” ifadeleri kullanılarak okul müdürünün göreve dönüşü engellendi.. Resmi yazıda, “Öğretmen branşında norm kadro boşluğu olmadığı için ataması gerçekleştirilememektedir.” ifadesi kullanıldı. Eğitimciler ise bu durumu, okulların yandaş kadrolarla doldurulmasının sonucu olduğunu ve yargı kararlarının acilen uygulanması gerektiğini kaydetti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, MEB'in yargı kararlarının arkasından dolandığını ifade etti. “Bu işin çivisi çıktı.” dedi. Aktif Eğitim Sen Başkanı Osman Bahçe ise norm kadro açığı yok gerekçesiyle mahkeme kararlarını uygulamamanın ipe un sermek olduğunu belirtti.