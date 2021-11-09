İşe gitmeden maaş aldığı iddia edilen AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Yağcı'dan açıklama: Memur değil sözleşmeli işçiyim

Gazeteci Metin Cihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mülakat ve sözlü sınav sonuçlarını göstererek, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı’nın burada memur olarak görev aldığını ve bu görevinden dolayı maaş geliri elde ettiğini ileri sürdü. Söz konusu iddiası sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra Yağcı ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini aktaran Cihan, “Memur değil sözleşmeli işçi olduğunu söyledi. KPSS+mülakat ile girmiş olsa bile o kurumun mevzuatı böyleymiş” dedi. Cihan, Yağcı'nın kurumdaki görev tanımı ve mesai saatlerinde iş yerinde olup olmadığı hakkında belirsizliklerin ise sürdüğünü not düştü.

Metin Cihan bir sonraki paylaşımında "Sözleşmeli olduğu da yalan çıktı. Kadroluymuş. İşe gitmediği kesin. Başkan da kankası. Kurumun adı mesleki yeterlilik kurumu" diye yazdı.

Cihan, telefon görüşmesini şöyle aktardı:

“Konuşma boyunca, Selahattin Bey'in, Twitter hesabında verdiği görüntünün aksine, her görüşe saygı duyan, ayrıştırıcı bir dil kullanmayan, gayet pozitif iletişim kuran, doğrudan yana olan, kul hakkını savunan bir yaklaşımı vardı. Çoğu konuda birbirimizi onaylayan cümleler kurduk. Sadece, Ak Parti'yi eleştirdiğim ve kutuplaştırıcı bir politika izlediğini söylediğim zaman, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda partiden farklı olduğunu, onun birleştirici bir politika izlediğini söyledi. Ben buna katılmadığımı ifade ettim. Bu konuda görüş ayrılığı yaşadık.”

"Kurumdaki görev tanımı ve mesai saatlerinde iş yerinde olup olmadığı hakkında belirsizlikleri ortadan kalkmadı"

“Şimdilik beyanlarını esas kabul ediyorum. Ancak özellikle kurumdaki görev tanımı ve mesai saatlerinde iş yerinde olup olmadığı hakkında belirsizliklerin ortadan kalkmadığını bilmenizi isterim” diyen Cihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’a, “İddialar konusunda sizi de dinlemek isteriz. Ve ayrıca, başkanlık katında özel oda tahsis ettiğiniz büro personelinizin parti yöneticisi kimliğine eşlik edip şu ziyareti yaparken neler hissettiniz?” diye sordu.

Metin Cihan’ın paylaşımı şöyle:

Bilgi dm'den geldi. Ben teyit ettim. Selahattin Yağcı'nın profile yazamadığı kısmı ben yazayım. İşe gitmeden maaş alıyor. Maaşını ödeyen vatandaş bilsin di mi? hangi kurum? Çalışma Bakanlığı'na bağlı "mesleki yeterlilik kurumu" Usanarak yüzünü kapatan adam yanlışım varsa lütfen düzeltin.

Selahattin Yağcı ile uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Tepkileri durdurmayacağı gerekçesiyle kendisi istemese de (haksız değil) gazetecilik etiği açısından paylaşıyorum. Memur değil sözleşmeli işçi olduğunu söyledi. KPSS+mülakat ile girmiş olsa bile o kurumun mevzuatı böyleymiş.

Konuşma boyunca, Selahattin Bey'in, Twitter hesabında verdiği görüntünün aksine, her görüşe saygı duyan, ayrıştırıcı bir dil kullanmayan, gayet pozitif iletişim kuran, doğrudan yana olan, kul hakkını savunan bir yaklaşımı vardı. Çoğu konuda birbirimizi onaylayan cümleler kurduk.

Sadece, Ak Parti'yi eleştirdiğim ve kutuplaştırıcı bir politika izlediğini söylediğim zaman, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda partiden farklı olduğunu, onun birleştirici bir politika izlediğini söyledi. Ben buna katılmadığımı ifade ettim. Bu konuda görüş ayrılığı yaşadık.

Şimdilik beyanlarını esas kabul ediyorum. Ancak özellikle kurumdaki görev tanımı ve mesai saatlerinde iş yerinde olup olmadığı hakkında belirsizliklerin ortadan kalkmadığını bilmenizi isterim. İletişimi sürdüreceğim. Sizi bilgilendireceğim.

Şimdi müsaadenizle kurumun başkanı olan Adem Beye (@AdemC06) sormak istiyorum. İddialar konusunda sizi de dinlemek isteriz. Ve ayrıca, başkanlık katında özel oda tahsis ettiğiniz büro personelinizin parti yöneticisi kimliğine eşlik edip şu ziyareti yaparken neler hissettiniz?

Metin Cihan: Sözleşmeli olduğu da yalan çıktı

Metin Cihan bir sonraki paylaşımında "Sözleşmeli olduğu da yalan çıktı. Kadroluymuş. İşe gitmediği kesin. Başkan da kankası. Kurumun adı mesleki yeterlilik kurumu" diye yazdı.