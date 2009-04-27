İşe giderken vuruldu

Sabah saatlerinde çıkan çatışmayı izlerken vurularak ölen Mazlum Şeker adlı genç 30 gün önce işe girmişti.



İstanbul Bostancı'da sabah saatlerinde çıkan çatışmayı izlerken vurularak hayatını kaybeden Mazlum Şeker adlı gencin 30 gün önce bir restoranda işe girdiği öğrenildi.



Bostancı'da bu sabah yaşanan çatışmanın ateşi, Kartal Soğanlı'da yaşayan Şeker Ailesi'ni de vurdu. Evin küçük oğlu Mazlum Şeker'in bir ay önce Suadiye'deki Çatana Restaurant'ta işe başlamasının sevincini yaşayan Şeker Ailesi, TV'den öğrendikleri haber yüzünden şaşkına döndü.



Gerçek Gündem adlı haber sitesinin haberine göre, Mazlum şeker, sabah erken saatlerde, Kartal Soğanlı'daki evinden, Suadiye'deki Çatana Restaurant'a gitmek için yola çıktı. Şeker, iş yerine yaklaşmışken, biriken kalabalığı gördü. Çatışma çıktığını gören Şeker, bu sırada gazeteciler en olup bittiğini sordu. Gazetecilerle sohbet eden Şeker, bu sırada basılan evden açılan ateşle yere yığıldı. NTV Kameramanı İlhan Kandaz'la aynı anda vurulan 16 yaşındaki Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.



Komi olarak çalışıyordu



Şeker'in ölüm haberini alan ailesi ise hemen olay yerine geldi. Duvar boyası ustası olan baba Şeker, oğlunun cesedinin hastaneye götürüldüğünü öğrendi. Şeker ailesi, Çatana Restaurant'ta ''komi'' olarak çalışan Mazlum Şeker'in bir ay önce işe başladığını söyledi.



Çatana Restaurant'ın Sahibi Hasan Gökpınar ise, "Mazlum işe yeni başlamıştı. Çok üzüldük. Babası Adli Tıp'ta işlemleri takip ediyor. Ailesi yıkıldı'' dedi.



O yolu her gün kullanıyordu



Milliyet'in haberine göre işyerine gidiş güzergâhı üzerindeki olay yerine geldikten sonra isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Şeker, Diyarbakırlı ve 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu.



'Mazlum ismi onu tanıtıyor'



Şeker'in ölümü karşısında iş arkadaşlarından İbrahim Demir, "Çevremde ismine bu kadar yakışan kimse yok. Mazlum ismi onu tamamen tanıtıyor. Çok sessiz ve efendi kişiliğiyle hepimizin sevgisini kazanmıştı. Ekmek parası için bulaşıkçılık yaparken, herkesin sevdiği bir genç olarak içimize girmişti" dedi.





