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İşe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Kader B

11 Ocak 2018 14:36

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, Kader B. (22), yolun karşısındaki işyerine gitmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bu sabah D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Ender B. (39) yönetimindeki 77 BB 144 plakalı otomobil, yolun karşısında bulunan işyerine gitmeye çalışan Kader B.\'ye çarptı. Kazada yaralanan Kader B., 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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